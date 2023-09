Ghermandi: "Il mio mondo intergalattico"

Ha attraversato da protagonista la grande stagione del fumetto italiano, la disegnatrice bolognese Francesca Ghermandi, che viene da quella vivacissima scuola che si formò in città negli anni 80 intorno alla scuola di Zio Feininger. Molto amata all’estero, presenta oggi alla libreria Modo Infoshop (ore 19) il suo nuovo libro, I misteri dell’oceano intergalattico (Eris edizioni).

Ghermandi, ’questa è una storia di pura fiction o è disseminata di elementi che riguardano la quotidianità?

"L’uno e l’altro. È innanzitutto un libro indirizzato ai ragazzi e ai navigatori intergalattici (ovvero tutti quelli che sanno ancora mettersi in gioco). Il libro è disseminato di leggende che fanno riferimento alla letteratura classica (L’Orlando Furioso, l’Odissea, 20mila Leghe sotto i Mari, i racconti di Jack London, Tre Uomini in Barca in compagnia di un cane, Guida Intergalattica per autostoppisti e tanti altri) attraverso il racconto di un uomo che ha fatto naufragio in un’isola di un nuovo mondo. È fiction. Ma, come succede a tutti i narratori, la mia quotidianità in qualche modo finisce anche mio malgrado nelle mie storie".

Chi sono i personaggi che la affollano?

"Le mie storie nascono dai personaggi e i personaggi vanno studiati. Così oltre a essere una disegnatrice e a esercitarmi sulle facce, mi diletto anche a studiare i caratteri psicologici e umani delle persone che incontro. Oggi ad esempio, a presentare I Misteri con me e Hurricane a ci sarà anche la persona in carne e ossa a cui mi sono ispirata per il personaggio di Paulie".

Quali inquietudini mette in scena la storia?

"La storia vuole essere una guida per superare se stessi e le proprie paure".

Il libro è nato per il mercato giapponese. Ci racconta il rapporto artistico con il Paese?

"Ho lavorato con uno studio grafico giapponese per la pubblicità di alcune automobili di Toyota. Finita questa esperienza, mi hanno proposto di pensare a un libro per ragazzi che avesse un respiro ’epico’. Lavorare con loro è stato straordinario, è vero che gli editor giapponesi seguono i loro autori in modo molto preciso e quasi pignolo, ma mi hanno lasciata libera di realizzare tutto quello che volevo".

Quanto è cambiato a Bologna, dai suoi esordi a oggi?

"È cambiato tanto. Quando ho iniziato negli anni ’80 il fumetto era sicuramente importante, c’erano fumettisti bolognesi (Magnus, Bonvi, Giardino) e fuorisede venuti qui a studiare (Pazienza, Igort, Brolli) che, da tanto o da poco, già pubblicavano. Poi c’era la scuola del fumetto Zio Feininger da cui uscirono insieme a me tanti altri fumettisti (Toffolo, Semerano, Franzaroli, Catacchio per citarne alcuni). La libreria di fumetti Alessandro e la libreria per ragazzi Giannino Stoppani. C’era il Progetto Giovani del comune che organizzava la Biennale Giovani del Mediterraneo. Ora tutto è centuplicato e forse molto più ricco e stimolante. E devo dire che tanto è sempre dovuto agli studenti. Anche all’Accademia ora ci sono corsi che riguardano il fumetto che non esistevano".