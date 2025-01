Ghigo Renzulli, note vertiginose

"Dizzy in inglese significa ’vertiginoso’, che dà le vertigini ed è l’aggettivo perfetto per definire il viaggio musicale di quest’album". Ecco come Federico ’Ghigo’ Renzulli racconta il senso del suo ultimo disco. Composto da 15 brani, ’Dizzy’ è il suo secondo album strumentale e lo suonerà dal vivo domani sera ad Alchemica (via dei Lapidari), a partire dalle 19.30. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare da tutte le "ispirazioni musicali e culturali rappresentate" nel progetto del co-fondatore dei leggendari Litfiba. "Le atmosfere all’interno del disco passano, in maniera vertiginosa – racconta Ghigo –, da momenti rilassati e pacati ad altri forti e potenti, con una grande ricchezza di melodie e un sound ricco e variegato".

In effetti, una delle particolarità di ’Dizzy’ è la varietà di melodie, di influenze musicali, di cambiamenti di ritmi e di strumenti usati. Una caratteristica che nasce grazie ai contributi dei 14 musicisti che hanno partecipato al lavor. Il tutto rimane dominato dalla chitarra di Ghigo e il risultato non tradisce lo stile riconoscibile di Renzulli, che ha segnato per anni l’identità musicale dei Litfiba. Uscito il 6 dicembre scorso, il disco è stato pubblicato in concomitanza del 44esimo anniversario dal primo concerto della mitica band di post-punk. Una band creata nel 1980 con il bassista Gianni Maroccolo, poco dopo che Ghigo aveva suonato in apertura dello show dei Clash davanti 100.000 persone. Nel 1982 la formazione pubblicò il suo primo ep ’Guerra’, il resto è storia...

Con i Litfiba, il chitarrista ha una una grande influenza sulla musica italiana contemporanea. Parallelamente al gruppo, Ghigo ha avviato il suo progetto strumentale No–Vox, definito come "la voce degli strumenti".