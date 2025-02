Già condannato per botte all’ex. La perseguita, va ai domiciliari

Già condannato per stalking e maltrattamenti, un 36enne torna a perseguitare l’ex. Aveva la pensa sospesa a patto di seguire corsi di recupero. I carabinieri della stazione di Altedo (a destra, una foto d’archivio), frazione di Malalbergo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, col braccialetto elettronico, nei confronti del 36enne macedone, indagato dalla procura di Bologna per atti persecutori. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bologna, su richiesta del pm che ha coordinato le indagini. Queste sono state avviate tempo fa per ricostruire i fatti denunciati dall’ex compagna che si era rivolta ai carabinieri, sentendosi perseguitata dall’uomo, nonostante le condanne ricevute di recente. La prima ad anni uno, mesi cinque e dieci giorni di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, l’altra ad anni uno e mesi due di reclusione sempre per atti persecutori e interferenze illecite nella vita privata.

Vittima di queste vessazioni fisiche e psicologiche in tutti i casi la ex compagna dell’uomo. In entrambi i casi il 36enne aveva evitato il carcere e la sospensione condizionale della pena era stata subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero.

Il 36enne, però, non si è fatto fermare neanche dalle prime due condanne. Invece di valutare gli errori e capire il significato delle condanne ricevute, l’uomo è tornato a perseguitare la donna con minacce, insulti e pedinamenti che le hanno provocato uno stato d’ansia quotidiano e che la donna ha segnalato alle forze dell’ordine. Rintracciato dai carabinieri, il 36enne è stato, dunque, arrestato e sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice: domiciliari con braccialetto elettronico.

Zoe Pederzini