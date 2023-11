"Già divelte le barriere nei guardrail pericolosi"

"Quella che dovrebbe essere un’infrastruttura a protezione e sicurezza dell’utente della strada è in realtà fatiscente". Queste le parole, preoccupate, del consigliere FdI sanlazzarese Alessandro Sangiorgi in merito alle condizioni di alcuni guardrail sul territorio.

"Era il 2019 quando la Giunta approvava la convenzione con l’associazione Motorlab per la fornitura di barriere protettive per i guardrail, convenzione che prevedeva la fornitura gratuita al Comune di barriere che aiutassero a limitare lesioni gravi dovute agli impatti dei motociclisti con i guardrail – dichiara il consigliere –. Purtroppo a distanza di soli quattro anni e nonostante la più che lodevole iniziativa dell’associazione Motorlab, a seguito di nostro sopralluogo sia in via Paolo Poggi che in via Virginia Woolf, zone notevolmente trafficate e percorse ad ogni ora del giorno e della notte, tali barriere godono di un pessimo stato di manutenzione, che in virtù della convenzione sarebbe rimasta in capo al Comune". Sangiorgi, poi, conclude: "Non sono servite le nostre segnalazioni e i solleciti trasmessi poiché la situazione ad oggi è rimasta invariata. Ancora una volta nella nostra città assistiamo ad inaugurazioni in pompa magna, ma ciò che manca è la manutenzione costante del territorio, più difficile certamente, ma anche la più importante. Noi sul nostro territorio avevamo già a disposizione un dispositivo, come questa barriera nei guardrail ritenuti più pericolosi, che andrebbe solo controllata e manutentata. Non chiediamo che ne vengano montate altre, chiediamo che vengano curate quelle che sono state installate, ma evidentemente è chiedere troppo".

L’amministrazione comunale replica che "la funzionalità delle barriere è in perfetto stato: una sola barriera in via Virginia Woolf a seguito di un sinistro stradale si è parzialmente disancorata, ma è già stata incaricata la ditta per il suo ripristino".

Zoe Pederzini