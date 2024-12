"Già pagata online all’hotel"

"In Cile non esiste la tassa di soggiorno, quindi per noi è già una novità, che abbiamo pagato già on line prenotando l’hotel".

Una novità, per Trinidad e Rafael, che diventa subito più amara quando scoprono dell’aumento della tassa in vista del Giubileo: "Sarebbe interessante capire il perché di questo aumento e sapere in quali progetti andranno i soldi versati, altrimenti così non sembra un’azione motivata", commentano.

Alla fine "i turisti pagheranno lo stesso, perché funziona così. Ma dobbiamo dire che, in generale, i prezzi per i pernottamenti qui sono più alti di quelli di Firenze, e questo ci ha stupito molto", chiudono i due cileni