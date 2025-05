Giacobazzi e la vittoria della Coppa: "Merito di un gruppo davvero unico"

"Sarei andato a Roma, ma mercoledì ero a Genova per uno spettacolo già fissato. Iniziava alle 21.05, ho detto ai miei: se quando ho finito, vi vedo tristi, non ditemi niente, ho già capito. Poi, quando sono sceso dal palco, ho notato che l’unico dello staff con gli occhi bassi tifava Milan, allora l’ho abbracciato e gli ho detto: ‘Stavolta è toccato a voi perdere….’. Una soddisfazione immensa". Così Giuseppe Giacobazzi, attore e comico, racconta la ‘sua’ finale di Coppa Italia, e ammette che è proprio questo grande Bologna ad avergli fatto venire la voglia di seguire il calcio con ancora più interesse.

Giacobazzi, meglio di così... "Nella mia vita mi sono appassionato a poche squadre. Il Milan di Sacchi, il Bologna di Maifredi e anche quello con Baggio – fu straordinario vederlo giocare –, e poi appunto i team di Motta e Italiano, che ha superato ogni mia aspettativa. Sono stato anche alcune volte in ritiro a Valles, quando c’era Sinisa e anche l’anno scorso: Orsolini mi ha regalato la maglia, magari ho portato bene, via"

Si poteva immaginare una stagione ancora migliore di quella passata? "Dopo l’addio di Thiago e quelli di Calafiori e Zirkzee, avevo comunque fiducia. L’inizio un po’ stentato aveva scoraggiato alcuni tifosi: basta poco e passi da eroe a causa di tutti i problemi. Invece, un colpo dopo l’altro, il Bologna è migliorato sempre di più e io mi sono appassionato partita dopo partita. Il mio primo amore resta la Ducati, ma devo dire che questo gruppo rossoblù rappresenta davvero qualcosa di speciale, Orso e De Silvestri leader, e anche Skorupski ha fatto parate straordinarie"

Ha sentito a distanza l’affetto dei trentamila dell’Olimpico? "Sono stato inondato di messaggi, video, meme… Incredibile, mi sono emozionato tantissimo, e lo dice uno che non è fissato con il pallone. Ho visto di video di Morandi e Cremonini impazziti, Mingardi giù di testa, insomma bellissimo. Penso ai tifosi di una vita che, per decenni, hanno patito la mancanza di risultati, scendendo anche in serie C"

Di chi è il merito dell’impresa? "Il bello è che è davvero la vittoria di tutti. Se non hai un gruppo unito, ma ognuno gioca per sé, questi traguardi non li raggiungi. Inoltre, la società ha dimostrato di essere concreta, di fare le scelte giuste, pur non avendo i soldi di un Moratti, per dire. Mi sembra davvero una squadra sana, sarà che si mangia bene e c’è l’Isokinetic vicina (ride, ndr). Mi hanno fatto felice".

Alla festa che si sta preparando ci sarà? "Se non ho impegni di lavoro, sicuramente: questi ragazzi meritano il nostro plauso e il nostro sostegno. E lo dico chiaro: se li sarebbero meritati anche se avessimo perso, visto il percorso di crescita che hanno fatto".

Andrea Bonzi