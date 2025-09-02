Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
2 set 2025
ZOE PEDERZINI
Giacomo Guidi morto in parapendio, aperta un’inchiesta. Marposs in lutto

I colleghi: “Portava l’entusiasmo anche sul lavoro. Addio, ragazzo speciale”. Perizia per spiegare la chiusura repentina

Giacomo Guidi morto in parapendio: aperta un'inchiesta

Minerbio (Bologna), 2 settembre 2025 – Un lunedì drammatico per la Marposs di Bentivoglio. Grande tristezza e commozione, tra i dipendenti, per la morte del 36enne Giacomo Guidi, collaudatore nella divisone aziendale dedicata alle macchine di misura.

Uno dei voli di Giacomo Guidi pubblicati sui social network
Uno dei voli di Giacomo Guidi pubblicati sui social network

Il ragazzo, residente a Minerbio, ha perso la vita nella giornata di domenica, sull’Appennino toscano di Firenzuola, per un incidente con il suo amato parapendio.

A ricordarlo per l’azienda Michele Corso, responsabile della divisione applicazioni speciali: “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Giacomo, con noi in Marposs dal 2008. Diciassette anni durante i quali ha ricoperto con competenza e professionalità il ruolo di collaudatore nella divisione aziendale dedicata alle macchine di misura. Giacomo sapeva portare nel lavoro lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che metteva nella vita privata e nello sport. Parlando delle sue passioni, ci ha sempre trasmesso l’amore per la montagna e l’entusiasmo con cui viveva il parapendio e l’arrampicata. Ci lascia un ragazzo speciale, un collega e un amico determinato, generoso e solare. Il suo esempio resterà vivo nel ricordo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo triste momento, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Come traspare anche dalle sue pagine social, Giacomo era un instancabile amante degli sport all’aria aperta e dei viaggi. Addolorato anche il ricordo della sindaca di Minerbio, Roberta Bonori: “Siamo chiamati a fare i conti con una dolorosa e inaspettata perdita. Un giovane, un ragazzo di soli 36 anni, ci ha lasciato tragicamente a causa di un incidente. La sua morte, così improvvisa e incomprensibile, lascia in tutti noi un vuoto profondo. A nome di tutta la comunità, esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e agli amici di Giacomo. In particolare, un pensiero affettuoso e di vicinanza va a Patrizia, la sua mamma, che è stata per anni una preziosa dipendente del nostro comune. Ora, siamo tutti noi a stringersi attorno alla famiglia di Giacomo con affetto e solidarietà, per farli sentire meno soli. Perché oggi siamo tutti più poveri senza di lui. La sua giovinezza, il suo sorriso e la sua energia ci mancheranno”.

Sulla tragedia il pm fiorentino Antonio Natale ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e dato incarico per l’autopsia che sarà eseguita domani. Dal momento che i testimoni hanno visto un’ala del parapendio chiudersi repentinamente causando la caduta fatale, la Procura conferirà anche un incarico per valutare l’efficienza dell’equipaggiamento utilizzato e la sussistenza di potenziali difetti di fabbricazione. Eventuali immagini riprese da chi ha assistito all’incidente potrebbero aiutare a chiarire la dinamica.

