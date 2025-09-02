Giacomo Guidi morto in parapendio, aperta un’inchiesta. Marposs in lutto

Minerbio (Bologna), 2 settembre 2025 – Un lunedì drammatico per la Marposs di Bentivoglio. Grande tristezza e commozione, tra i dipendenti, per la morte del 36enne Giacomo Guidi, collaudatore nella divisone aziendale dedicata alle macchine di misura.

Uno dei voli di Giacomo Guidi pubblicati sui social network

Il ragazzo, residente a Minerbio, ha perso la vita nella giornata di domenica, sull’Appennino toscano di Firenzuola, per un incidente con il suo amato parapendio.

A ricordarlo per l’azienda Michele Corso, responsabile della divisione applicazioni speciali: “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Giacomo, con noi in Marposs dal 2008. Diciassette anni durante i quali ha ricoperto con competenza e professionalità il ruolo di collaudatore nella divisione aziendale dedicata alle macchine di misura. Giacomo sapeva portare nel lavoro lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che metteva nella vita privata e nello sport. Parlando delle sue passioni, ci ha sempre trasmesso l’amore per la montagna e l’entusiasmo con cui viveva il parapendio e l’arrampicata. Ci lascia un ragazzo speciale, un collega e un amico determinato, generoso e solare. Il suo esempio resterà vivo nel ricordo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo triste momento, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Come traspare anche dalle sue pagine social, Giacomo era un instancabile amante degli sport all’aria aperta e dei viaggi. Addolorato anche il ricordo della sindaca di Minerbio, Roberta Bonori: “Siamo chiamati a fare i conti con una dolorosa e inaspettata perdita. Un giovane, un ragazzo di soli 36 anni, ci ha lasciato tragicamente a causa di un incidente. La sua morte, così improvvisa e incomprensibile, lascia in tutti noi un vuoto profondo. A nome di tutta la comunità, esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e agli amici di Giacomo. In particolare, un pensiero affettuoso e di vicinanza va a Patrizia, la sua mamma, che è stata per anni una preziosa dipendente del nostro comune. Ora, siamo tutti noi a stringersi attorno alla famiglia di Giacomo con affetto e solidarietà, per farli sentire meno soli. Perché oggi siamo tutti più poveri senza di lui. La sua giovinezza, il suo sorriso e la sua energia ci mancheranno”.

Sulla tragedia il pm fiorentino Antonio Natale ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e dato incarico per l’autopsia che sarà eseguita domani. Dal momento che i testimoni hanno visto un’ala del parapendio chiudersi repentinamente causando la caduta fatale, la Procura conferirà anche un incarico per valutare l’efficienza dell’equipaggiamento utilizzato e la sussistenza di potenziali difetti di fabbricazione. Eventuali immagini riprese da chi ha assistito all’incidente potrebbero aiutare a chiarire la dinamica.