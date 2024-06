Giacomo Matteotti e Giuseppe Massarenti apostoli di libertà

Un convegno per ricordare la figura di Giacomo Matteotti, a cento anni dalla morte è stato organizzato della Fondazione Giuseppe Massarenti ed Anselmo Martoni ets di Molinella.

Sono intervenuti il presidente Fabrizio Rovatti che ha introdotto il tema, lo storico molinellese Giorgio Golinelli che ha trattato i rapporti di collegamento con il ’movimento’ molinellese di Giuseppe Massarenti, lo storico saggista Marco Poli intervenuto sulla figura politico riformista liberale di Giacomo Matteotti a Bologna e Molinella e la sua tragica sorte. La conclusione di Stefano Mantegazza, per Fondazione Argentina Altobelli Roma, ha sottolineato l’intuizione della costituzione delle prime ’leghe sindacali’ quale espressione di democrazia tra i lavoratori, il collocamento degli stessi per non soccombere allo sfruttamento e poi la successiva costruzione delle cooperative per redimersi in ogni settore produttivo.