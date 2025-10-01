Giada, il nuovo singolo: "E ora pronta ai live"

Un brano rimasto chiuso nel cassetto per anni, in attesa del momento giusto. E quel momento è arrivato. Si chiama Ridi di me il nuovo singolo, appena uscito, di Giada. Una ballad intensa e cupa che racconta di un amore che, in realtà, amore non è: una presa in giro mascherata da sentimento. Giovane cantante e cantautrice – ma con alle spalle già un passato (ricco di trofei) di campionessa nel pattinaggio artistico –, la bolognese Giada Luppi a 22 anni insegue oggi il suo sogno nella musica. E a Bologna le ambizioni è giusto coltivarle, anche grazie a una bella scena di club. Come il Bravo Caffè, in cui si esibirà live il prossimo 30 ottobre. Prima, un’esibizione in acustico al Caffè dei Musici in strada Maggiore, il 16 ottobre.

Giada, dal pattinaggio alla musica: il salto ora è definitivo? "Sì, mi sono ritirata nel 2023 e ora sto pubblicando singoli. L’ultimo, Ridi di me, prodotto da Zenit, è uscito pochi giorni fa su tutte le piattaforme. Mi sto muovendo live con sia con Giada and Band, focalizzato sul cantautorato, alternando cover R’n’B e inediti miei, che con un altro progetto più pop. Mi sto concentrando sui live, sulle date, e ho iniziato una collaborazione con un produttore di Milano, Jason Rooney".

Quali obiettivi si è data? "Mi piacerebbe un mini tour a Bologna. Intanto il singolo è su tutte le piattaforme, e il prossimo anno usciranno altri brani e altra musica. Ho sempre scritto molto, ma fino adesso non avevo produttori. Ridi di me in realtà è un pezzo vecchio, ma che mi ha fatto molto male, anche mentre lo scrivevo, e l’ho lasciato nel cassetto a maturare: poi è arrivato il momento giusto".

Perché adesso? "La mia scrittura sta cambiando, ma questo brano è più simile a questa nuova fase della mia musica e ho voluto chiudere il cerchio. Ora guardo più al pop, ma mantendendo le contaminazioni ’R’n’B e con l’elettronica".

Che cosa le piace raccontare nei suo testi? "Scrivo tutto io al pianoforte di quello che mi capita nella vita, oppure traggo ispirazione da quello che mi raccontano le persone e da quello che leggo, ma parlo soprattutto di me. Tutte le esperienze che vivo, le relazioni, anche il pattinaggio. Da quando mi sono ritirata, ho dovuto reinventarmi, la mia vita è cambiata tantissimo: è stato difficile adattarmi, ma questo mi ha dato ispirazione per scrivere".

Le manca quel mondo? "Mi mancano le gare, la parte competitiva, ma l’ambiente no. Ero ’piena’ e stiamo ricostruendo il rapporto con mia madre, che è stata anche mia allenatrice. Ho iniziato a da vivere per l’età che ho".

Anche l’ambiente musicale non sembra facile. "Ma è quello che ho scelto e sto cercando di fare di tutto per essere credibile e instradarmi. Mi muovo ancora molto da sola, vengo da un altro mondo e so che ci vuole tempo". Ma la nuova avventura è solo all’inizio.

Letizia Gamberini