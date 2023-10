Giada Luppi, dai pattini al palcoscenico

Siamo abitutati a vederla a volteggiare sui pattini – l’ultima volta, pochi giorni, fa ai Mondiali in Colombia da cui è tornata con la medaglia di bronzo, dopo la prima posizione nello short program – ma questa sera Giada Luppi non scenderà in pista. Perché salirà sul palco, quello del Bravo Caffè (alle 21). La bolognese campionessa italiana senior nella specialità libero, vent’anni, presenterà al pubblico di via Mascarella alcuni suoi brani, fra cui il recente singolo Principe, con l’accompagnamento di una band.

Giada, lei è appena tornata dai Mondiali di pattinaggio artistico, ma la musica ha sempre un ruolo importante per lei.

"Da due anni sono anche coreografa nel pattinaggio, in Colombia ho creato le coreografie sia dello short e che del long program, su musiche di Catwoman e Rain in your black eyes di Ezio Bosso".

Dallo sport alle note: ci racconta?

"Ho iniziato come ginnasta, poi a 56 anni mi sono dedicata anche al pattinaggio (la mamma è stata una campionessa della Nazionale, ndr), che poi ho scelto alle superiori. Alla fine della terza media, ho iniziato anche a cantare e mi piaceva molto. Ho partecipato a qualche concorso, poi ho iniziato a scrivere i testi e ho capito che vorrei proprio continuare a farlo".

Fra pattinaggio e musica quindi dove vede il suo futuro?

"Vorrei fare la cantante, amo tantissimo scrivere e sto preparando un album. Nel mio percorso ho avuto la fortuna di essere seguita dal manager Michele Torpedine".

Lo scorso luglio è uscito il suo singolo, ’Principe’.

"Sì, è stato prodotto e arrangiato da Zenit. Sono stata contenta perché quando gli ho mandato il brano mi ha risposto entusiasta. Per essere il primo singolo, ha avuto buoni ascolti".

Quali sono i suoi riferimenti musicali?

"Sono una patita di Whitney Houston ma canto principalmente R ‘n’ B, pop, funky soul: questo sarà il repertorio del Bravo Caffè, proposto chitarra e voce e piano e voce. Porterò brani di Alicia Keys, Amy Winehouse, Alexia e alcuni miei pezzi in italiano. Quello di stasera è il primo concerto in centro a Bologna e sono molto emozionata".

Diceva che sta lavorando a un album, di che cosa parlano le sue canzoni?

"Fra novembre e dicembre dovrebbe uscire un altro singolo, intanto preparo l’album. Scrivo al piano storie che vivo o che vedo in altre persone, su cosa c’è dietro l’apparenza. Sono canzoni intime, sulla mia visione della vita e soprattutto dell’amore, secondo varie sfaccettuture".

E Bologna è una città che la ispira artisticamente o in questo mondo bisogna guardare per forza verso Milano?

"Per la scrittura Bologna mi ispira molto, anche se tutta la parte della produzione è molto spostata a Milano. Ma amo la mia città e sto bene a casa".

È più difficile il mondo del pattinaggio o della musica?

"La musica, perché ci sono tante variabili, fra cui l’essere capiti. Anche perché in Italia, rispetto a contesti come gli Stati Uniti, per gli esordienti è più difficile ricevere fiducia ed emergere".

Letizia Gamberini