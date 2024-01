Giallo al 118, spuntano volantini minatori

Non c’è pace alla centrale operativa del 118. Dopo i misteriosi malori che hanno colpito gli operatori e la relativa inchiesta aperta dalla Procura di Bologna per far luce sulla vicenda, ora arrivano anche i volantini dal tono minatorio. Due cartelli sono stati infatti attaccati nel locale dove si timbrano i badge e nella sala briefing dell’elisoccorso della centrale del 118 Emilia Est. Inquietante il contenuto: "Quando muori non sai che sei morto: è doloroso solo per gli altri. Lo stesso accade quando sei stupido". I messaggi sono stati trovati domenica sera e il personale, dopo averli rimossi e messi in una busta di cellophane, ha subito avvisato i carabinieri del Nas e la Procura che hanno proceduto al sequestro dei volantini. Il clima alla centrale non accenna dunque a migliorare. Medici e infermieri, sentiti dagli inquirenti, hanno parlato di un ambiente con forti tensioni legate ai turni e ai bonus. Sarebbe questo il contesto in cui si sono verificati i malori di sette operatori, malori causati dalla somministrazione di farmaci da parte di qualcuno. Nell’inchiesta, per ora, c’è un indagato per lesioni.

g. d.