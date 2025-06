Giallo della Uno Bianca. Stragi di carabinieri: "Non furono solo i Savi"

di Gilberto Dondi e Nicoletta Tempera

L’eccidio di Castel Maggiore, la strage del Pilastro e l’agguato all’armeria di via Volturno. Sono questi i tre grandi fatti di sangue su cui si stanno concentrando le nuove indagini sulla banda della Uno Bianca. Tre assalti in cui morirono sei carabinieri: tre al Pilastro, due a Castel Maggiore e l’ultimo, un militare dell’Arma in pensione, in via Volturno. La Procura e i carabinieri del Ros stanno rileggendo gli atti giudiziari e analizzando con le nuove tecnologie i vecchi reperti perché sono convinti che, pur a distanza di 35 anni, sia ancora possibile individuare complici e fiancheggiatori dei fratelli Savi che all’epoca riuscirono a rimanere nell’ombra e a farla franca. L’inchiesta per omicidio è contro ignoti e l’ipotesi degli inquirenti, appunto, è che nella banda, capeggiata da Roberto e Fabio Savi e composta in gran parte da poliziotti, ci fossero altre persone che hanno commesso crimini o coperto i killer durante i sette anni che, dall’87 al ’94, insanguinarono l’Emilia-Romagna e le Marche.

Ne è convinto anche Luciano Verlicchi, vedovo di Licia Ansaloni, trucidata assieme a Pietro Capolungo in via Volturno. "La strage del Pilastro, quella di Castel Maggiore e dell’armeria sono collegate tra loro: basterebbe arrivare a capo di una, per svelare i punti oscuri celati nelle altre", dice. Da anni Verlicchi chiedeva si riaprissero le indagini. "La verità è rimasta indietro – spiega –. E forse è più facile farla emergere oggi, rispetto ad allora". Una verità che è rimasta per anni nascosta, secondo i famigliari delle vittime che hanno firmato l’esposto che ha dato il via alle nuove indagini, "in accertamenti lacunosi, omissioni, fatti strani come la scomparsa di verbali e testimoni che ritrattano", come enumera ancora Verlicchi. Che la mattina del 2 maggio 1991, mentre sua moglie veniva uccisa, era al lavoro a scuola. "Sono stato ascoltato tante volte. Ricordo tutto di quel giorno. Ricordo distintamente quando mi mostrarono gli identikit. Uno era identico a Roberto Savi. Dissi al capo della Mobile: ‘Somiglia a uno dei vostri’. Dissi pure che era venuto da noi a comprare un revolver 44 Magnum. Se avessero guardato nei registri, che erano solo 9, avrebbero trovato il suo nome. Ma non lo hanno fatto".

I famosi registri adesso di nuovo al centro dell’indagine, che qualcuno aveva ‘sbianchettato’."Noi non lo avevamo mai fatto e mai lo avremmo potuto fare", spiega ancora. Con lui, convinto che dietro la Uno Bianca non ci siano solo "i fanali e la targa", come dichiarò Fabio Savi, c’è anche il giornalista Massimiliano Mazzanti, relatore del primo esposto presentato nel 2022. "La verità va cercata nell’88, anno in cui i fratelli Savi iniziarono a godere di protezioni", dice. E un anno che torna al centro anche delle nuove indagini, per cui i carabinieri hanno chiesto e stanno analizzando foto d’archivio acquisite dalle testate giornalistiche. Tanti i punti oscuri e le analogie, tra i delitti della Uno Bianca. Basti pensare alle stragi di Castel Maggiore e del Pilastro: in entrambi i casi sparirono i fogli di servizio. E le pattuglie non erano dove avrebbero dovuto essere. Perché? Troppe domande rimaste senza risposta. Almeno finora.