Giallo in via Emilia Ponente Ventiquattrenne trovata morta La Procura dispone l’autopsia

Aveva passato la notte a casa con un amico. Ed è stato lui, ieri mattina, a chiamare il 118, quando ha visto che la ragazza non si muoveva. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura, a chiarire i contorni della morte di una ragazza di 24 anni, F. R., originaria di Manciano, nel Grossetano, trovata senza vita nel letto di un appartamento in zona via Emilia Levante ieri mattina. Dove, allertata dai sanitari, è intervenuta la polizia, con la Squadra mobile e la Scientifica.

Sul corpo della giovane, da una prima ricognizione effettuata dal medico legale, non erano visibili tracce che potrebbero far pensare a una morte violenta. Tuttavia, vista la giovane età della vittima, per non escludere nessuna possibilità, il procuratore di turno, subito avvertito dalla polizia, ha disposto l’esame autoptico, che verrà conferito nei prossimi giorni.

La ragazza, di origine indiana, da qualche tempo si era trasferita a vivere in città. La notte prima di morire l’aveva passata con un amico pakistano: è stato lui a chiamare i soccorsi ieri mattina, quando svegliandosi si è reso conto che la ventiquattrenne non respirava più. La Squadra mobile lo ha ascoltato, mentre la Scientifica cercava nella stanza tracce o dettagli che potrebbero chiarire le cause che hanno portato alla morte della ragazza. Che, a quanto si apprende, avrebbe fatto in alcune occasioni uso di stupefacenti. Tra le ipotesi non è escluso dunque che la ragazza possa essere stata uccisa da un malore dovuto all’assunzione di sostanze. Ma nell’abitazione non sarebbe stato trovato nulla.

Si tratta dunque soltanto di un’eventualità, al momento, su cui proprio l’autopsia dovrà far luce. La notizia della morte di F. R. si è subito diffusa a Manciano, dove la ragazza era molto conosciuta. E ha riempito di commozione e dolore tutti quelli che la conoscevano e che adesso si chiedono cosa abbia portato a una morte così prematura.

Nicoletta Tempera