Giallo nei boschi. Allarme per una richiesta di aiuto. Scattano le ricerche

Un immane dispiegamento di forze, quello messo in campo nella giornata di ieri, a Granaglione, tra le montagne dell’Appennino per la ricerca di uno scomparso non identificato. Ma torniamo ai fatti, per quanto ancora poco chiari. Verso le 11 di mattina, al numero unico di emergenza, sarebbe arrivata la segnalazione di un giovane escursionista. Il trekker sosteneva di aver sentito forti grida di qualcuno che chiedeva aiuto tra i boschi della località Casa Santini. Il giovane avrebbe anche mandato la sua posizione satellitare ai soccorsi per aiutare a limitare l’area della ricerca, altrimenti molto vasta. Sul posto sono iniziati ad arrivare gli uomini del Soccorso Alpino del Corno alle Scale, carabinieri, la Croce Rossa e svariati mezzi dei pompieri dai limitrofi distaccamenti. Sono stati messi in campo anche due elicotteri e i droni per monitorare l’area dall’alto. A rendere fumosi i contorni della vicenda, però, il fatto che nessuno abbia saputo chi cercare. Fino al tardo pomeriggio di ieri, infatti, non era stata denunciata alle forze dell’ordine la scomparsa di nessuna persona. Dopo diverse ore di impegno e lavoro, le ricerche si sono concluse in serata, anche se resterà sul posto una squadra di pompieri con i droni termici.

z. p.