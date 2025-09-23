Giallo nei boschi, trovato il fungaiolo: ferito grave

Dopo una giornata di angoscia e ricerche frenetiche, è arrivata la fine del giallo. Un altro fungaiolo ferito gravemente dopo un incidente nei boschi. Un immane dispiegamento di forze, quello dell’altro ieri, a Granaglione, tra le montagne dell’Appennino per la ricerca di uno scomparso non identificato.

Ieri si è scoperto che l’uomo è precipitato lungo un pendio molto ripido nei boschi di Posola, nel Comune di Sambuca Pistoiese, e ha riportato una frattura esposta alla gamba. A rendere complicato il salvataggio è stata la zona in cui l’uomo è caduto. Per ore e ore anche nel Bolognese sono andate avanti le ricerche, con tante unità impegnate nei boschi, senza che nessuno avvisasse i colleghi della situazione.

I soccorritori, impossibilitati a utilizzare i mezzi di soccorso, si sono dovuti muovere a piedi, trasportando a spalla tutto il materiale necessario per il recupero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale, il personale sanitario del 118 e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast).

Una volta raggiunto il ferito, i soccorritori lo hanno immobilizzato su una barella e trasportato in una zona più sicura, dove è stato possibile stabilizzarlo prima del trasferimento a valle.

Da lì, il paziente è stato portato su un’ambulanza diretta al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e hanno richiesto uno sforzo coordinato tra i vari enti coinvolti, evidenziando ancora una volta le difficoltà degli interventi in ambiente boschivo e montano, soprattutto in aree non servite da strade percorribili.