Giampaolo Amato, chi è l’ex medico della Virtus Bologna accusato dell’omicidio della moglie

Bologna, 11 aprile 2023 – Giampaolo Amato accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata con un cocktail letale di farmaci è specialista in Oftalmologia e in Medicina dello Sport. Dopo avere conseguito un dottorato in Scienze Neurologiche, per sette anni è stato medico sociale della Virtus. Inoltre, ha esercitato la professione all’ospedale Maggiore di Bologna, tanto che risulta essere ancora dipendente Ausl.

Amato è stato da 2013 al 2020 il medico sociale delle Vu Nere. Per anni è stato inoltre nella sfera Virtus per quanto riguarda i pazienti con problematiche oculari, e poi ne è diventato a tutti gli effetti il referente medico.

Cineoperatori davanti allo studio medico di Amato

Ma c’è anche un passato da giocatore: da giovane ha calcato i parquet fino alla Serie D, un all-around di 185 centimetri che in carriera ha coperto tutti i ruoli, eccetto quello di playmaker.

Amato, sebbene sia ancora dipendente dell’Ausl di Bologna, dal primo aprile risulta 'fuori turno’ (ovvero non in servizio) dall'ospedale Maggiore di Bologna. Il caso è affidato al pm Domenico Ambosino.

Il medico 64enne, che nel primo interrogatorio dopo l'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma durante le indagini, quando è stato sentito dagli inquirenti, ha sempre risposto e si è dichiarato innocente.

E’ difeso dagli avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna: i legali hanno già fatto ricorso al Tribunale del Riesame, impugnando l'ordinanza di custodia, e sono in attesa della fissazione dell'udienza.