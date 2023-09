"Giampaolo? Una presenza ossessiva"

Si è mai sentita fisicamente minacciata da Giampaolo Amato? No, avrebbe ricostruito l’amante dell’medico sessantaquattrenne, con cui dal 2018 intratteneva una relazione extraconiugale. Certo, lui era una presenza "impattante", imponente, per chi gli stava attorno, avrebbe ricostruito la donna oggi assistita dall’avvocata Caterina Perrone. E a tratti "ossessiva". In particolare, a destare la preoccupazione della donna ci sarebbe stato un episodio: quando cioè lei si trovava a cena con dei colleghi e, siccome non rispondeva ai suoi messaggi, Amato si presentò al ristorante facendole una scenata. Un fatto largamente ridimensionato dall’indagato interrogato in merito dagli inquirenti. Ma che delineerebbero una personalità dai tratti "narcisistici" e caratterizzata dal desiderio di apparire perfetto e impeccabile agli occhi degli altri, nascondendo però un lato privato più ’oscuro’. Circostanza già evidenziata dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza che dispose il carcere per il medico lo scorso aprile.

f. o.