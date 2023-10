Giampiero Cilione e Il viaggio di Helmut

Giampiero Cilione, direttore amministrativo dell’Istituto Rizzoli, parla domani, alle 18, del suo libro ’Il viaggio di Helmut’. L’incontro sotto il portico vicino alla libreria Nanni (in via De’ Musei 8), l’autore ne parlerà con Roberto Balzani e Antonio Bagnoli, oltre che con il pubblico (l’ingresso è libero). Il libro racconta il viaggio, dal 1943 al 1945, di Helmut, giovane soldato della Wermacht, attraverso la penisola dalla Sicilia alle Alpi. Viaggio che racconterà trent’anni dopo, in uno stabilemnto dell’Adriatico, a due giovani.