Giampiero Mughini, il suo libro ’semi clandestino’ ripubblicato oggi

di Claudio Cumani

Ha pubblicato 36 libri, Giampiero Mughini, ma soltanto uno era fino ad oggi praticamente ‘clandestino’. Un volumetto scritto dall’allora 37enne redattore di ‘Paese Sera’ datato 1978 e intitolato ‘Gli intellettuali e il caso Moro’. "Me lo chiese la Feltrinelli durante il sequestro dello statista , – ricorda lo scrittore 81enne – lo consegnai poco dopo che si era saputo della sua sorte ma il libro non usciva. Seppi che era avversato da buona parte della redazione. Mesi dopo ne furono stampate 200 copie con il marchio ‘Libreria Feltrinelli’ e ne persi le tracce". In realtà l’opera non scomparve: oltre ad essere presente in alcune biblioteche (ad esempio, l’Istituto Parri di Bologna), è apparsa in questi anni di quando in quando su Amazon a prezzi sostenuti. Ora, grazie all’interessamento di Piero Piani, il libro è stato rieditato da Pendragon e viene presentato oggi alle 18 in Salaborsa dall’autore in dialogo con Antonio Bagnoli. Il fulcro del ragionamento di Mughini non sta nella drammatica scelta se pagare o meno un prezzo per la vita di Aldo Moro, ma si concentra nell’analisi degli umori di quell’ambiente intellettuale che si riconosceva nello slogan ‘Né con le Br né con Moro’.

Mughini, come visse 45 anni fa la vicenda della sua opera?

"Ci rimasi male e per nove anni non scrissi più un libro. In realtà stavo cambiando e diventando un’altra persona: la svolta arrivò negli anni ‘80 con ‘Compagni addio’. In quel periodo vivevo una forte contraddizione: lavoravo in un quotidiano comunista, essendo vicino ai socialisti. Per coerenza nel ‘78 mi dimisi da ‘Paese Sera’, anche se non sapevo come pagare l’affitto".

Lei in precedenza era stato però anche fondatore del ‘Manifesto’ e direttore di ‘Lotta Continua’?

"E’ vero, sono stato fra i 12 fondatori del Manifesto: mi chiamarono perché non appartenevo a quella storia e me ne andai quando capii che volevano fare un giornale che alimentasse un partito più a sinistra del Pci. Sofri, invece, mi chiese se potevo offrire la firma affinché ‘Lotta Continua’ potesse uscire. Mi prestai ma non ho mai avuto a che fare con loro. Rimediai 28 processi e 3 condanne".

Che attualità ha questo suo testo?

"I brigatisti erano figli della tradizione stalinista ma avevano in un certo ambito un retroterra culturale che li trattava con riguardo nel segno della definizione ‘compagni che sbagliano’. Per questo era importante ragionare sull’emergere della tesi ‘Né con lo Stato né con le Br’ e credo che quella discussione vada comunque riconsiderata".

Nel libro non è tenero con il Pci...

"Da anticomunista come potevo non esserlo? Credo che le tragedia epocali del Novecento siano state il fascismo e il comunismo".

Cita ripetutamente la lezione di Leonardo Sciascia. E’ stato dimenticato?

"Sciascia è stato un grande maestro del Novecento e il suo libro ‘L’affaire Moro’ rimane un caposaldo. Oggi purtroppo ci si dimentica di quello che è successo due giorni prima e i libri non contano nulla".