Gian Luca Galletti: "Più sconti sulle tariffe e sostegno per i mutui. Salviamo il ceto medio"

Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca e dell’Ucid (l’Unione cristiana imprenditori dirigenti), il sindaco Matteo Lepore nell’intervista di Ferragosto al Carlino ha detto di voler dare vita a "uno scudo sociale" che dia respiro a un ceto medio sempre più vessato dal caro vita. È d’accordo?

"La proposta di Lepore mi sta a cuore, il sindaco pone un problema importante e cioè la necessità di sostenere il ceto medio. Una necessità impellente".

La strada sembra quella di un sostegno attraverso una manovra che dovrebbe chiamarsi "Bologna ti sostiene" e che aiuti "non tanto le fasce ultime della popolazione, già abbastanza sostenute, ma proprio il ceto medio bolognese".

"Nel sostegno al ceto medio emergono tutti i temi che oggi meritano attenzione: dalla denatalità ai problemi dei giovani che entrano in un mondo del lavoro diverso e in una fase di cambiamento sempre più veloce. Il ceto medio è numeroso, perché i benestanti non sono più così tanti. E c’è la povertà, non ce ne dobbiamo mai dimenticare...".

Resta ancora da valutare, secondo le parole del sindaco, se con contributi diretti o attraverso sconti sulle tariffe.

"Il ceto medio da sempre traina la nostra economia e in questo momento è quello che soffre maggiormente, quindi ottimo avere la giusta attenzione. È un po’ come chiedere se si vuole bene alla mamma: la risposta è sempre sì. Il problema, semmai, è con quali strumenti si intende sostenerlo".

Lei quali reputa i più utili?

"Io credo che oggi il ceto medio abbia visto venire meno alcune condizioni che ci sono sempre state, come ad esempio l’acquisto della prima casa. E penso che per una giovane coppia i bisogni siano ancora trovare un lavoro, acquistare una casa, avere condizione di vita decenti per arrivare magari a fare un figlio. Le cose che bisogna fare allora sono due...".

Quali?

"Innanzitutto, una rimodulazione delle tariffe".

In che modo?

"Ad esempio tenendo conto dell’Isee, allargando il bacino. Oggi il ceto medio deve essere compreso nelle agevolazioni tariffarie".

In città ci sono stati aumenti consistenti sulle tariffe dei servizi e molte famiglie non reggono il passo. Poi?

"Un’altra cosa: vedo sempre più diffusi contratti a tempo determinato o a partita Iva. Queste tipologie di contratto sono difficilmente ‘bancabili’, perché non hanno garanzie di continuità. Le banche fanno fatica a concedere un mutuo a coppie che hanno contratti di questo tipo, salvo non siano chiaramente di un certo rilievo economico".

Le istituzioni possono fare qualcosa da questo punto di vista?

"Il Comune può fornire garanzie sulla falsariga di quelle che esistono già, come il mediocredito centrale ad esempio. Occorrono strumenti che intervengano a favore di queste categorie di persone, come le giovani coppie, fornendo garanzie alle banche e agevolando l’accesso al mutuo".

È fattibile?

"Sì, si può fare. È chiaro che dovrebbe essere un patto aperto a tutte le banche".

A proposito di quello che può fare l’amministrazione: ieri sul Carlino Stefano Zamagni, docente di economia civile all’Alma Mater e professore aggiunto alla Johns Hopkins, ha lanciato la proposta di portare a Bologna "una scuola di imprenditorialità", che aiuti i cittadini a superare le dinamiche di "una società a clessidra", dove "c’è tanto spazio in basso e in alto, ma poco nel mezzo". Lei cosa ne pensa?

"Secondo me è il momento di ragionare in una maniera più di sistema".

Che intende?

"Noi abbiamo sempre vissuto la contrapposizione fra impresa e lavoro, quasi come se fossero divisi".

Bisogna cambiare prospettiva, invece?

"Oggi dobbiamo lavorare come se lavoro e impresa fossero un unicum: vanno visiti insieme. Quindi, se si vuole dare vita a una scuola di formazione innovativa e rivoluzionaria, bisogna che lo sia davvero".

Come?

"Penso che debbano partecipare sia l’Università, che ha le competenze tecniche, ma anche i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori. Solo così si può dare vita davvero a una scuola di imprenditorialità che guardi al futuro".