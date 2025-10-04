Giancarlo Siani, la libertà non muore : "I giornalisti sono una luce accesa"

La verità non muore. E, in un viaggio che tocca sette tappe lungo l’Italia, si è fermata per tre giorni sotto le Due Torri, nella sede dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna in Strada Maggiore 6. Qui, infatti, è arrivata la macchina per scrivere di Giancarlo Siani, il giornalista precario, corrispondente de Il Mattino da Torre Annunziata, città stretta nella morsa della camorra, ucciso da dieci colpi di pistola sparati il 23 settembre 1985. Aveva 26 anni e due biglietti in tasca per il concerto di Vasco Rossi. Quarant’anni dopo Libera contro le mafie e Lavialibera, in collaborazione con la Fondazione Giancarlo Siani, hanno portato in giro per la Penisola la macchina per scrivere del giovane cronista ucciso dalla camorra.

Un viaggio della libertà di stampa per non dimenticare che su quella macchina Olivetti, il giornalista ha scritto – da precario – oltre 650 articoli pubblicati dal 1979 al 1985. Quello del 10 giugno 1985, sulla cattura del boss Valentino Gionta gli costò la vita. Ieri, mentre in piazza sfilava il corteo per Gaza per chiedere lo stop al genocidio, a pochi passi è stato ricordato il giovane cronista a 40 anni dalla sua morte con il presidente Silvestro Ramunno e i consiglieri dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, la co-referente di Libera Emilia-Romagna Sofia Nardacchione e il giornalista de Lavialibera Andrea Giambartolomei.

"Siani e i giornalisti sono una luce accesa su ciò che succede, senza le redazioni la luce si spegne", dice Ramunno. Concorda Nardacchione che ricorda come, proprio oggi, quando "la libertà di stampa è sotto attacco, è importante ricordare Giancarlo per darci la spinta a fare meglio il nostro lavoro giornalistico". Giambartolomei collega la memoria di Siani alla mobilitazione per la Palestina: "La nostra rivista Lavialibera in questo numero celebra la libertà d’informazione. Ricorda Siani e ha anche un’ultima pagina speciale con tutti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza. Il ricordo va tenuto vivo. Sempre".