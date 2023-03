Giancarlo Tonelli "Un bel segnale Ora i commercianti si sentono al sicuro"

Confcommercio Ascom lo aveva chiesto a gran voce al questore Isabella Fusiello in un incontro andato in scena circa dieci giorni fa. Oggi, il poliziotto di quartiere è tornato tra le vie del quartiere Bolognina per la gioia dei commercianti e del direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli.

Tonelli, quanto è importante questa figura in un quartiere delicato come la Bolognina?

"È fondamentale perché svolge la funzione di cinghia di trasmissione tra i commercianti e le forze di polizia. È una figura che viene subito percepita in modo positivo, un amico a cui trasmettere indicazioni. Non solo, la presenza di una divisa allontana immediatamente i malintenzionati e questa forma di prevenzione è senza dubbio necessaria in una zona come la Bolognina".

Quali sono i principali motivi per cui avete chiesto la reintroduzione del poliziotto di quartiere?

"La possibilità di avere tutti i giorni un controllo immediato del territorio e qualcuno a cui poter trasferire in tempo reale informazioni e sensazioni. La Bolognina è una zona dove esistono tantissime realtà che operano in positivo nell’ambito non solo economico, ma anche sociale, culturale e sportivo. Per tutti questi motivi, vogliamo difenderla e ridarle il lustro che merita".

I commercianti sono attivi nella lotta alla microcriminalità. La maggior parte delle loro segnalazioni cosa riguarda?

"Cercano in qualsiasi modo di rendersi utili favorendo il lavoro delle forze dell’ordine. A questo proposito segnalano, ove possibile, anche episodi in cui le vittime sono clienti o normali cittadini. Entrando nel merito delle comunicazioni, la maggior parte riguarda spaccate, furti con destrezza all’interno dei negozi della zona, borseggi e scippi. Non solo: è risaputo come questo quartiere sia martoriato dal problema dello spaccio di sostanze stupefacenti".

Ci sono zone della Bolognina che preoccupano di più i commercianti?

"Non direi. L’attenzione, negli anni, è sempre rimasta alta e omogenea. Questo perché, se in passato si è intervenuti in una determinata zona cercando di risolvere i problemi, è molto probabile che quegli stessi problemi si siano spostati da un’altra parte. Ci sono, comunque, alcune zone maggiormente attenzionate come via Matteotti, piazza dell’Unità, via Ferrarese, via di Corticella e il mercato Albani".

Avete notato, con la presenza del poliziotto di quartiere, una diminuzione degli episodi di microcriminalità?

"Assolutamente sì. Il suo arrivo, fin da subito, ha creato uno stato d’animo diverso nel territorio della Bolognina e un calo nel numero di segnalazioni. Si tratta di un importante deterrente per chi si avvicina a questa zona con cattive intenzioni".

