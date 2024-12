Gianfranco Rosi e Zuppi nel doc sul Papa

Con un dialogo in pubblico tra il regista Gianfranco Rosi e il cardinale Matteo Zuppi e la proiezione gratuita del documentario ’In Viaggio’, prende il via oggi a Bazzano la rassegna intitolata ’Il cinema sorprende’. Appuntamento nella sala del cinema Astra Star alle 20 con l’avvio di questa iniziativa voluta dal collettivo di residenti in Valsamoggia, impegnati a valorizzare la settima arte che in questo piccolo centro conta ancora cinque sale dedicate al cinema, quattro nel Multicinema Bazzano ed un’arena estiva di lunga tradizione.

Ed è proprio in una delle sale di via Mazzini che oggi verrà proiettato il documentario di Rosi (già Leone d’oro a Venezia e Orso d’oro a Berlino) introdotto da Anna Di Martino (Cineteca di Bologna) che intervisterà in diretta il regista e il cardinal Zuppi. "Questa rassegna è caratterizzata da proiezioni con intervento in sala degli autori e di voci autentiche, che portino all’attenzione della comunità temi e visioni intorno a cui raccogliersi" raccontano gli organizzatori a proposito del format che esordisce con questo documentario uscito nelle sale il 4 ottobre 2022 e che in 79 minuti ripercorre i primi 37 viaggi pastorali di Papa Francesco nei primi nove anni di pontificato a partire dal 2013, quando Jorge Mario Bergoglio appena eletto va a Lampedusa. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuocoammare (2016) e Notturno (2020). In questi viaggi il Papa ha visitato 59 Paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sudest asiatico, lungo itinerari che seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta così il suo dialogo a distanza. La partecipazione è gratuita, mediante prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

g. m.