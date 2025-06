Giangiacomo Giorgi muore al mare davanti alle figlie a 51 anni

Riccione, 11 giugno 2025 – Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia, lunedì pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante il bagno 88 di Riccione. Un turista bolognese, Giangiacomo Giorgi, 51 anni, ha perso la vita mentre si trovava in mare, a una ventina di metri dalla riva, insieme alle due bambine, molto probabilmente a causa di un malore che lo ha colto di sorpresa e purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti delle figlie. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in circa mezzo metro d’acqua, a pochi passi dalla riva.

Stava giocando con le figlie quando, all’improvviso, si è accasciato, perdendo conoscenza. Le grida disperate delle bambine hanno attirato l’attenzione del bagnino di salvataggio, che si è precipitato in acqua i con i colleghi per soccorrere il turista.

Giunti a riva, sono immediatamente iniziate le manovre di rianimazione, mentre è partita la chiamata al 118. In pochi minuti sono intervenute a sirene spiegate un’ambulanza e un’auto medicalizzata, ma i tentativi dei sanitari di salvare l’uomo si sono rivelati purtroppo vani.

Dopo oltre mezz’ora di massaggi cardiaci e l’uso del defibrillatore, il medico ha dovuto constatare il decesso. A rendere ancora più straziante l’episodio è stata la presenza delle figlie, che si trovavano insieme al papà quando quest’ultimo è stato improvvisamente colto da un malore che gli ha fatto perdere conoscenza.

Il lido è piombato in un silenzio irreale, mentre bagnanti e personale cercavano di sostenere la famiglia in preda allo choc. Per gli accertamenti di rito è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto di Riccione. Le prime ipotesi parlano di un arresto cardiaco come causa del decesso, ma saranno gli eventuali esami successivi a chiarire con precisione le circostanze. Una vacanza sulla Riviera romagnola si è così conclusa nel peggiore dei modi, con un dolore difficile da superare.