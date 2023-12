Giani, un Felice ritorno a Palazzo Bentivoglio

La mostra Felicissimo Giani che si apre oggi nei sotterranei di Palazzo Bentivoglio, dove resterà fino al 25 gennaio 2024, è la storia superlativa del pittore e decoratore protagonista del Neoclassicismo italiano Felice Giani, che con Bologna ebbe un rapporto strettissimo. Ma è anche la storia di come le opere d’arte, alla fine di giri vorticosi tornino a casa, almeno per un po’, per fare immaginare come doveva essere un tempo un luogo che a un certo punto è stato privato della propria personalità, trovandone poi un’altra comunque interessante nel segno del contemporaneo. Un tipo di accostamento, quello di passato e presente, al centro della mostra stessa, curata da Tommaso Pasquali, in cui quattro artisti di oggi sono stati chiamati a omaggiare questo artista così prolifico e innovatore con un senso profondo della tradizione. L’excursus monografico comincia con due rare tempere su intonaco applicato su tela – fino a oggi considerate perdute e recentemente ritrovate – realizzate dall’artista piemontese sul soffitto di una camera da pranzo di Palazzo Bentivoglio, interamente decorata dal pittore nel 1810 insieme a Gaetano Bertolani. Raffigurano un Trionfo di Bacco e un Trionfo di Cibele, sono attualmente in collezione privata, e, a distanza di un secolo tornano visibili dentro il palazzo. Nella sala da pranzo, dove gli ovali sono rimasti vuoti, i proprietari hanno commissionato a Luigi Ontani due Giani bifronte in ceramica, che giocano col cognome dell’artista e che, con il soffitto originale, si possono ammirare solo durante le visite guidate del venerdì, dalle 18 alle 19, prenotando su eventbrite.

Inoltre la mostra si chiude proprio con Giano Bifronte di Ontani, una delle sue classiche erme in ceramica policroma e oro zecchino: da un lato Ontani e dall’altro il Giani. Come di consueto per le iniziative di Palazzo Bentivoglio, la selezione delle opere è partita da un piccolo nucleo di lavori appartenenti alla collezione permanente, alcuni dei quali inediti o mai esposti. Il percorso, che include 44 opere, si snoda attraverso le tre sale principali e conta su un allestimento dell’architetto e designer Franco Raggi, pensato come un fondo continuo: uno d’oro che trasforma le pareti bianche e si estende anche sugli antichi muri di mattone; l’altro azzurro e materico, in feltro, su cui le opere vedono esaltare le proprie qualità cromatiche. Per info e prenotazioni: +39 370 1249962, info@palazzobentivoglio.org

Benedetta Cucci