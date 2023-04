Gianluca Roncato, vita da ’emergente’ in tv

di Benedetta Cucci

È in televisione da sempre Gianluca Roncato. Lo si è visto in tantissimi contesti, dove è arrivato sempre con le sue forze e grazie a una ostinata passione per le trasmissioni, cui ha partecipato mandando candidature che hanno fatto centro. Lo si ricorda ancora al Pranzo è servito con Corrado, la prima volta nel 1987, e lì fece anche la gag del gioco del caffè dove macinava talmente velocemente, che dalla foga cadde per terra. Poi vi ritornò più avanti, con Mengacci presentatore. E la lista di ruoli, sia in tv che al cinema, è lunga. L’ultima avventura, invece, è su Rai2 alle 8 della mattina circa e si chiama ’E viva il videobox’, dedicato all’Italia dei mille talenti attraverso una carrellata di esibizioni originali, un gioco televisivo dove si vince solo un momento di gloria in tv. Va in onda dal lunedì al venerdì dopo ’Viva Rai2!’ di Fiorello (quindi torna il 12 aprile, dopo la pausa pasquale, ma su RaiPlay se ne possono vedere tante puntate) e Roncato spicca come colui che porta imitazioni e barzellette vintage. Che oggi sicuramente, la generazione dei TikToker non ha mai sentito raccontare. Le gag di Calimero, Speedy Gonzales, un po’ di barzellette d’altri tempi tipo "sapete perché l’arancio non va mai a far la spesa? Perché MandaRino". "Come per i miliardi di concorsi ai quali ho partecipato – racconta Roncato – anche in questo caso ho scritto chiedendo se serviva un imitatore di personaggi, cose strane, cartoni animati, di suoni". E prosegue: "L’ho fatto tanti anni con Malandrino e Veronica e Frassica e quindi ho un repertorio di imitazioni fuori dalle righe, dove invento le voci di animali preistorici, ho incroci di animali come il cangatto, il gatto da corsa, animali vivi o morti, cose che vanno in onda a pezzi lungo varie puntate… L’ho fatto per scherzo, come faccio tutte le mie cose, ma questa è la tv nazionale!" Roncato è andato a Roma, con il suo look da professore serio e ha iniziato a declamare con il leggìo, questi versi di incroci di animali. Un personaggio made in Bologna che è stato testimone della televisione degli anni d’oro, avendo iniziato nel 1986 e avendo conosciuto Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado, Carlo Conti, ma che resta sempre un emergente (l’emergente più emerso di sempre) anche coi suoi 55 anni. Lo scorso anno, a tal proposito, ha ricevuto il premio Vincenzo Crocitti per la categoria Artisti emergenti.