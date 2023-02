Gianluca Vacchi, è morta la mamma Mariella. La corsa da Miami per l’ultimo abbraccio

Gianluca Vacchi e la madre Mariella

Bologna, 13 febbraio 2023 – Gianluca Vacchi, notissimo imprenditore bolognese, figlio del fondatore dell’Ima e influencer, domenica mattina ha perso la sua adorata mamma, Mariella Vacchi di 83 anni. Persona molto conosciuta in città per la sua simpatia e la voglia di vivere e che ha sempre reagito con forza e tenacia ai problemi di salute che l’hanno sempre messa a dura prova. Le stesse doti che ha trasmesso con orgoglio al figlio Gianluca.

Mariella Vacchi frequentava Cortina, dove passava le sue giornate con le amiche, giocando a burraco, sua grande passione. Ricoverata nella Casa di Cura Gruppioni, in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute, era stata trasferita al Policlinico Sant’Orsola.

Il figlio avvisato a Miami, dove si trovava, è riuscito ad arrivare sabato al capezzale della madre per darle un ultimo abbraccio. Non è difficile immaginare lo strazio del momento: il legame tra l'imprenditore e la madre era fortissimo. Questa triste occasione ha riunito i due fratelli Gianluca e Bernardo, che parteciperanno alle esequie che si svolgeranno in forma strettamente privata.