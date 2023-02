Gianluca Vacchi, ultimo saluto alla madre Mariella I funerali ieri mattina in forma privata

L’ultimo saluto a Mariella Vacchi ieri mattina a Castenaso, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. La signora Vacchi, 83 anni, era stata ricoverata nella Casa di Cura Gruppioni ma, in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute, era stata trasferita al Sant’Orsola. Avvertito delle condizioni della mamma, Gianluca Vacchi (foto), noto imprenditore bolognese figlio del fondatore dell’Ima e influencer, che si trovava a Miami è riuscito è riuscito ad arrivare al capezzale della madre per darle un ultimo abbraccio.