Gianni al sindaco: "Sei sicuro sulla Città 30?"

Gianni Morandi: "Comunque se vuoi fare una canzone parlando della tua città, vuoi che la canti io? Lo faccio volentieri, poi se non ti piace te la canti da solo". Cremonini: "Ero rimasto lassù a guardare la città dai Colli bolognesi. Sono cresciuto anche io e bisogna che mi esponga anche sul centro". Morandi: "Con la Vespa puoi arrivare sotto le Due Torri". E Cesare: "Eh ma adesso sotto le Torri ce la pedonalizzeranno. Spero". Forse verranno in centro solo in bicicletta, Morandi e Cremonini, ieri protagonisti di un divertente siparietto a Palazzo d’Accursio, durante la presentazione della raccolta fondi per salvare la Garisenda. Un breve viaggio dal restauro della Torre malata alla Città a 30 all’ora, sulla quale entrambi hanno dato un’opinione. Continuando a scherzare con Matteo Lepore.

"Cesare vuole pedonalizzare tutto, io sono più....", la provocazione di Morandi, con un pizzico di ottimista cautela. Morandi ha anche stuzzicato il sindaco. "Quando partirà la Città 30 – ha chiesto Gianni a Lepore –? Sei convinto che andrà meglio o peggio?". Lepore non ha fatto una piega: "Mi spiace per i detrattori, ma la città sta andando in quella direzione". "Arrivanto tantissime persone a Bologna, dal mondo, fa davvero impressione – ha continuato Morandi –. Vengono a Bologna non solo per il cibo, ma anche per vedere il nostro centro storico". L’opinione di Cremonini: "Io avevo una posizione radicale, ma il sindaco mi ha spiegato che esiste un problema di viabilità per i mezzi pubblici – ha sottolineato il cantautore di ‘50 Special’ –. Quindi sto ritrattando la mia posizione radicale per gestire la pedonalizzazione dell’intero centro storico con più equilibrio. Che sarebbe, scherzando, una bella cosa, ma...", ha concluso sorridendo Cesare Cremonini.

pa. ros.