Gianni alla carica nella serata sold out

Il giorno di Gianni è arrivato. Archiviata la ‘maratona’ del Festival di Sanremo come conduttore assieme ad Amadeus, Morandi è partito con il tour Go Gianni go! nei principali palazzi dello sport italiani: stasera dopo le prime tappe da tutto esaurito a Rimini, Milano, Firenze e Roma, la sua Bologna è pronta ad accogliere un altro sold out all’Unipol Arena.

Per il tour l’eterno ragazzo ha pensato a una speciale scaletta che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di tredici elementi diretta dal maestro Luca Colombo.