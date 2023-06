Gianni Gennasi, 6 mesi di guida senza verbali a Palazzo d'Accursio, il Ravone pronto l'8 settembre

Gianni Gennasi

CITTÀ 30

Petizioni, sit in, proteste, come no. Ma la data è tratta, i velox scaldano i visori e la retromarcia non è neppure contemplata, a Palazzo d’Accursio. Da sabato si viaggia in prima, seconda e stop, metti a tacere il pilota di F1 che è in te. Per sei mesi sarà una specie di scuola guida senza pagare dazio, dal 2024 verbali a balus. Dai retta, fratello automobilista: volante o nolente, scendi.

IL CANTIERONE

La ricopertura del Ravone verrà completata l’8 settembre, ottantesimo anniversario dell’armistizio. Tutti a casa?