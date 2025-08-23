Giardini e balconi da Oscar:. Pamela e Imelde pollici d’oro

Nella cornice del Chiostro della Cisterna, Monghidoro ha celebrato la bellezza e il senso di comunità con la premiazione del concorso "Balconi Fioriti" 2025, promosso da Confabitare in collaborazione con l’associazione Oltr’Alpe e con il patrocinio del Comune. L’evento, inserito nella serata dei mercatini tradizionali e della Festa di Santa Maria, ha richiamato cittadini e turisti, uniti dall’amore per il decoro e la valorizzazione del territorio.

Quest’anno il primo premio per il miglior giardino fiorito è andato a Pamela Galli, seguita da Alberto Bruzzi e Francesca Crocetti, mentre nella categoria balconi il gradino più alto del podio è stato conquistato da Imelde Lorenzini, al secondo posto Bruno Paolini e al terzo Giovanna Villani. I premi, sotto forma di buoni acquisto, sono spendibili presso attività locali di florovivaismo e giardinaggio.

"Siamo felici di aver contribuito a un’iniziativa che non solo regala bellezza ai nostri occhi, ma migliora la qualità della vita nei luoghi in cui viviamo – ha dichiarato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, sottolineando come – ognuno di noi possa fare la propria parte per rendere più accogliente e armonioso l’ambiente in cui abita". Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Barbara Panzacchi: "Questo concorso ha incentivato il decoro di Monghidoro e delle sue frazioni, impreziosendo e valorizzando il nostro territorio.

z. p.