Giardini Margherita e 300 Scalini. Parchi invasi dai rifiuti domenicali. Il sindaco: "Nuovi turni di pulizia"

Bidoni che strabordano, rifiuti abbandonati sul prato o sui marciapiedi e una distesa di bottiglie di vetro per terra. È bastata una domenica di sole e di caldo per aggregare centinaia di cittadini e di giovani ai Giardini Margherita, location perfetta per un picnic all’aria aperta. Peccato, però, che lo scenario, ieri mattina, fosse tutto tranne che divertente. Tra cartacce, scarti, bottiglie e plastica, i piccoli cestini non riescono a contenere la grande quantità di rifiuti, che vengono abbandonati inevitabilmente sul prato o per terra, al fianco dei raccoglitori. Una condizione che lascia il polmone verde della città nella sporcizia e abbandonato a se stesso. Un destino che i Giardini conoscono bene: scene come quelle viste ieri mattina, infatti, si ripetono ciclicamente anche in altre stagioni, soprattutto durante i weekend. Di sicuro il bel tempo e il grande caldo dell’ultimo fine settimana hanno contribuito a fare esplodere il fenomeno, che non è rimasto confinato ai Giardini. Analoghe segnalazioni di rifiuti abbandonati sono arrivate anche da altre aree verdi, come i Trecento Scalini.

Sul tema è pronto a porre rimedio il sindaco. "Siamo al lavoro con Atersir ed Hera e stiamo mettendo 5 milioni di euro per la pulizia della città, e con il nuovo contratto del Global del verde andremo a migliorare anche la pulizia dei parchi – ha aggiunto Lepore –. Non voglio rivedere scene come quelle di stamattina (ieri, ndr) ai Giardini Margherita, nel giro di due settimane rimetteremo mano agli orari e ai turni di pulizia soprattutto delle domeniche, giornate nelle quali ora inizia a esserci una grande concentrazione di cittadini e di turisti nei nostri parchi".

Mariateresa Mastromarino

Paolo Rosato