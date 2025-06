Giardini pubblici aperti per la palestra popolare

Si rinnova l’appuntamento con ’Palestra nell’Ambiente’, che da giugno a settembre terrà compagnia a chi resta in città con un ricco programma di attività sportive e motorie all’aperto. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Casalecchio in collaborazione con le società sportive del territorio, tra cui Alma Danza, Polispostiva Csi e Polisportiva G. Masi, e si rivolge a tutti i cittadini e le cittadine con l’obiettivo di favorire l’attività fisica, contrastare la sedentarietà e creare occasioni di integrazione e socializzazione. Tutte le attività sono gratuite, ad eccezione dello Yoga e di un contributo associativo-assicurativo una tantum richiesto per alcuni corsi, e si svolgeranno nei principali parchi e aree verdi cittadine.

In particolare, al parco della Meridiana, dove tra le proposte si trovano appuntamenti di giochi in danza per i più piccoli abbinati a Pilates per i genitori, ma anche danza dolce, Dance Fitness, Pilates, HIIT, Functional training e Workout total body. La danza, dalla moderna alla classica, passando per contemporanea e hip hop, sarà protagonista anche al parco Rodari, mentre il giardino dei Carrettieri si trasformerà in un’oasi di pace e tranquillità con lo Yoga. Tante attività anche al parco della Chiusa, dove sarà possibile provare Orienteering, Nordic walking e ginnastica posturale. Tra le attività più “dolci” troviamo anche la ginnastica a corpo libero al parco del Lido e quella per la terza età, che si svolgerà nel parco del Municipio. I più piccoli potranno invece cimentarsi con minivolley e minibasket nei campetti delle scuole Tovoli e del parco di via Don Gnocchi. Il programma dettagliato delle attività è disponibile sul sito istituzionale.