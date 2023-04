Giardini, regole in arrivo Fumi e grigliate nel mirino

Un ‘giro di vite’ sulla gestione di un certo tipo di eventi ai Giardini Margherita era stato chiesto sia informalmente dai residenti, sia da un recentissimo Consiglio di Quartiere al Santo Stefano. E così sarà: a breve, probabilmente entro la fine del mese, la giunta Lepore licenzierà un delibera che regolamenterà gli eventi da tenere all’interno dei Gardens, piazzando un niet per altri. Quali? Quelli simili all’International Street Food di un mese fa, nota e apprezzata kermesse che attira tantissime persone. e che però aveva scatenato le proteste dei residenti e dei frequentatori del parco a causa, soprattutto, della grande quantità di rifiuti e degli episodi di degrado en plein air, ovviamente non responsabilità degli organizzatori della manifestazione. Di qui la mobilitazione in Consiglio comunale e al Santo Stefano, con il Comune che metterà a terra una delibera sulla tipologia di eventi che potranno andare bene per i Giardini Margherita. La stretta ci sarà per grigliate e arrosticini, per fare un esempio, perché il Comune vuole tutelare lo spazio verde e non stravolgerne la sua natura, né il contesto che ne ha delineato le fortune, tra famiglie che giocano con i bambini, spritz ai dehors e runners in ogni stagione. Prenderà vita allora una specie di regolamento, che permetterà lo svolgersi di alcune kermesse ai Giardini Margherita al posto di altre, che invece potranno trovare spazio in altri ambiti che il Comune tiene in grande considerazione, come per esempio piazza Lucio Dalla sono la tettoia Nervi.

La delibera ancora non c’è, ma ufficiosamente, peraltro, sta già dispiegando i propri effetti. Alcune manifestazioni previste non saranno possibili, a farne le spese per colpe non sue è per primo il Mercato Europeo organizzato da Anva-Confesercenti. Un evento nazionale, diverso dall’International Street Food e che si tiene anche in altre città, ma che a Bologna è stato annullato nei giorni scorsi: il Comune non ha dato l’autorizzazione, proprio perché la volontà di Palazzo d’Accursio è di limitare lo svolgimento ai Giardini a determinate tipologie di eventi. Non c’è posto quindi per lo street food e per i 50 stand italiani e internazionali del Mercato Europeo, che ai Giardini doveva andare in scena dal 22 al 25 aprile. Non dovrebbero essere in pericolo invece, secondo quanto risulta, i container estivi previsti al centro dei Giardini.

pa. ros.