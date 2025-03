Giardiniere 21enne folgorato, è gravissimo

Gravissimo infortunio sul lavoro ieri mattina a Castello d’Argile. Tanto che un giovane giardiniere è ricoverato in ospedale in Terapia intensiva. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, di Pieve di Cento, che è rimasto folgorato da alcuni cavi di alta tensione mentre si stata apprestando a potare dei rami nel giardino di una abitazione privata. Il giovane è stato portato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto e da quanto si è potuto apprendere, ieri, intorno alle 11,30, il giardiniere, dipendente di una ditta che si occupa di giardinaggio, si trovata sul cestello di un mezzo da lavoro e stava per iniziare a potare alcuni alberi di un giardino di una abitazione privata in via Rusticale.

E, prima di iniziare la potatura, avrebbe urtato dei cavi elettrici della pubblica illuminazione con un braccio rimanendo folgorato. È stato dato l’allarme e sul posto è arrivata ben presto una ambulanza del 118, l’elisoccorso e i carabinieri della locale stazione dell’Arma. I medici del pronto soccorso hanno prestato le prime cure al giardiniere ma vista la gravità della situazione, il giovane è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza al Bufalini per via delle ustioni riportate dalla scossa elettrica dell’alta tensione. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, per sincerarsi della situazione e per informare dell’accaduto il collega Luca Borsari, primo cittadino di Pieve di Cento visto che il giardiniere è residente in quel Comune.

"Appena ho appreso la notizia – dice Erriquez – mi sono recato in via Rusticale per accertarmi delle condizioni del giardiniere. I soccorsi sono stati immediati e il giovane è stato portato via con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena. Quando ho saputo che la vittima dell’incidente risiede a Pieve di Cento ho avvertito subito Borsari. Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto e adesso mi auguro che il ragazzo possa riprendersi al più presto".

"Il giovane rimasto ferito – continua il sindaco di Pieve, Borsari – è conosciuto in paese, in particolare nel mondo sportivo. Siamo molto preoccupati per quello che è successo e per le condizioni di salute del nostro concittadino. Non ho appreso l’esatta dinamica dell’incidente che purtroppo gli è occorso. Come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia del nostro giovane concittadino. Mi auguro di cuore, a nome di tutta la comunità pievese, che le sue condizioni di salute possano migliorare al più presto e che possa ristabilirsi quanto prima".

Pier Luigi Trombetta