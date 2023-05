Giardiniere e manutentore con patentino mezzi agricoli

Cercasi giardinierea a Minerbio. L’addettoa si dovrà occupare di manutenzione e cura delle aree verdi di proprietà della società mediante l’utilizzo degli appositi attrezzi e macchine agricole. La figura si dovrà inoltre occupare anche della manutenzione di tali attrezzi e macchine agricole. È preferibile essere in possesso delle patenti A, B, C ed essere auto-motomunitoa. Inoltre, è indispensabile essere in possesso del patentino per la guida di mezzi agricoli. È preferibile il diplomalaurea in agraria. Contratto: tempo determinato. Orario: tempo pieno (dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17). Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro perTe https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.