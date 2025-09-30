Giardino, ’Bologna dovunque’ : "Una sorpresa anche per me"

Un viaggio a fumetti dentro Bologna, tra scorci reali e immaginazione. È quello che propone Bologna dovunque, la mostra dedicata a Vittorio Giardino, inaugurata ieri in Salaborsa e visitabile fino al 18 ottobre. Promossa da Anafi con il sostegno del Comune e delle Istituzioni Biblioteche, l’esposizione raccoglie 57 tavole, tra edite e inedite, in cui la città appare come sfondo, protagonista o dettaglio. All’inaugurazione l’autore ha raccontato il legame con Bologna: portici, cortili, torri e vicoli. "La tavolozza dei miei colori è influenzata in maniera totale da Bologna, dall’ocra chiara al rosso bruno. Sono diventati i miei colori preferiti – ha spiegato il fumettista – tutta questa mostra è una sorta di sorpresa anche per me".

Nel percorso di Bologna dovunque emergono tavole che ritraggono Sam Pezzo insieme ad altri personaggi storici del fumetto di Giardino: Max Fridman, Jonas Fink e Little Ego. Un incontro ideale tra protagonisti lontani nel tempo e nello spazio, che però trovano nella città una cornice comune, fatta di ombre e luci, di atmosfere sospese e suggestioni noir. La mostra è anche un tributo alla Rossa. Nei disegni si ritrova una città reale e insieme reinventata, riconoscibile nei dettagli architettonici, ma sempre filtrata dallo sguardo dell’autore. Così i portici diventano scenografie teatrali, i vicoli labirinti narrativi, le torri sentinelle silenziose. Non è una Bologna da cartolina, ma una città che sa cambiare volto a seconda delle storie che ospita.

’Bologna dovunque’ prosegue idealmente la retrospettiva presentata nel 2024 alla 69ª Mostra del Fumetto. Questa volta, però, il focus è più ravvicinato: non l’intera carriera, ma il rapporto intimo e quotidiano tra l’autore e la città che lo ha formato. Un dialogo continuo che dura da decenni e che trova oggi una nuova occasione di incontro. Per i visitatori è stata realizzata anche una cartolina gratuita, piccolo ricordo da portare a casa, a sottolineare come il fumetto resti un linguaggio popolare e accessibile. Chi visiterà la Salaborsa fino al 18 ottobre potrà così vedere la città delle due Torri da un’altra prospettiva.

Eva Saldari