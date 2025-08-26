Giardino San Leonardo. I comitati rilanciano:: "Investire soldi pubblici"

Dopo aver ottenuto, di fatto, il passo indietro della Johns Hopkins, che ha messo in stand-by il progetto di riqualificazione del giardino San Leonardo e ritirato la proposta del patto di collaborazione lanciata al Comune, il comitato di attivisti e residenti chiede di più, rilanciando precise richieste, che sono "le stesse avanzate durante l’incontro pubblico con la cittadinanza – iniziano –. Vogliamo tempi e modalità certe per un finanziamento pubblico destinato al giardino San Leonardo". Anche perché, per il comitato, "non si tratta solo del progetto di un giardino, ma di un progetto di città. La posta in gioco è molto più alta: parliamo del futuro degli spazi comuni e della direzione che prenderà Bologna".

Proprio per questo, cittadini e ambientalisti chiedono un "tavolo condiviso e partecipato con la cittadinanza", stanziando "fondi pubblici per la manutenzione del giardino". Ma non basta, perché il comitato chiede "nessun finanziamento da chi sostiene politiche di guerra e di oppressione. Attendiamo che l’assessore fissi il prossimo appuntamento, per rendere conto della nostra richiesta di risanamento del giardino con soldi pubblici".

Un giardino che è "uno spazio verde prezioso, nel cuore di un quartiere popolare di case Acer, in attesa da anni di interventi di manutenzione" per i quali non serve "la cifra faraonica" proposta da Johns Hopkins, al fine di "trasformarlo nel proprio cortile privato, stravolgendone l’aspetto e compromettendo la sopravvivenza degli alberi – sostiene il comitato –. È troppo facile dire che, se un parco cade in abbandono, la colpa è di chi protesta. Questa è invece la prova di una politica che lascia marcire i luoghi pubblici per consegnarli a interessi privati. Noi abitanti chiediamo che gli spazi pubblici restino tali, curati con soldi pubblici. La narrazione di una ‘minoranza di contestatori non residenti’ è falsa. Alla mobilitazione hanno partecipato residenti, associazioni del quartiere, studenti, famiglie, anziani: chi il giardino lo vive ogni giorno".