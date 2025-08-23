Giardino San Leonardo, addio al progetto. Johns Hopkins: “Costretti allo stop”

Bologna, 23 agosto 2025 – Alla fine, hanno vinto attivisti e comitati, di nuovo. Come successo al parco don Bosco, con il comitato Besta. Il giardino San Leonardo non avrà la sua riqualificazione: lo mette nero su bianco la Johns Hopkins in una nota, dopo un mese di ’lotta’, presidi e manifestazioni contro l’intervento dell’ateneo americano e la proposta del patto di collaborazione lanciata a Palazzo d’Accursio. “È con profondo dispiacere che ci vediamo costretti a sospendere questo progetto, nato con entusiasmo e che abbiamo sostenuto con convinzione – ha dichiarato il rettore della Sais Europe Renaud Dehousse –. Credevamo davvero che potesse rappresentare un gesto concreto di cura verso il quartiere”, in cui la University è presente da ben 70 anni.

“Il nostro intento – chiude il rettore – era contribuire a rendere questo spazio verde ancora più accessibile e vivo per tutta la comunità. Rimane la speranza che, in futuro, si possano maturare le condizioni per riprendere un dialogo costruttivo e condiviso”.

Realtà antagoniste e attivisti si sono opposti fin da subito all’intervento della JH, che ha deciso, per il momento, di sospendere l’intervento, ritirando anche la richiesta del patto di collaborazione con il Comune. Un dietrofront che ricorda quanto vissuto al parco don Bosco l’anno scorso. “Dopo settimane di confronto e ascolto del territorio – fa sapere l’ateneo –, abbiamo preso atto che non si è consolidato un sufficiente sostegno locale alla proposta”. Il progetto “rappresenta un’importante occasione di rigenerazione urbana per l’intero quartiere e la comunità di via Belmeloro. Ci dispiace che non si siano verificate le condizioni per proseguire lungo questo percorso condiviso”. Proseguirà, invece, il cantiere privato per la ristrutturazione della caffetteria all’interno dell’edificio, bloccato il mese scorso da alcuni manifestanti.