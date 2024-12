GigaGuercino App: l'Annunciazione di Guercino in 3D a Pieve di Cento

‘Giga Guercino App. L’Annunciazione come non l’avete mai vista’: si chiama così l’inaugurazione del totem multimediale in programma oggi alle 15,30 nella chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore a Pieve di Cento.

‘GigaGuercino App’ è una tecnologia digitale per studiare ed esplorare l’"Annunciazione", opera realizzata nel 1646 da Giovanni Francesco Barbieri detto il "Guercino". Iniziativa nata dalla collaborazione tra Gigapixel, dipartimento di architettura dell’Alma Mater e dipartimento di studi umanistici dell’Università di Urbino.

La celebre opera seicentesca è stata tradotta in modo tridimensionale in 150 milioni di pixel e in una risoluzione di 40 micrometri. Un touch-wall, collocato verticalmente accanto al quadro, permetterà, con un tocco di dito, al visitatore curioso come all’esperto di tecnologia digitale, allo storico dell’arte come al restauratore, di confrontare l’opera ricostruita in 3D e la tavola originale, analizzando e studiando le scene, i dettagli, la tecnica pittorica e gli interventi di restauro.