Giglio d’argento all’Arci di Funo

Il Comune di Argelato ha conferito il ‘Giglio d’argento’ all’Arci Funo. Associazione che chiude i battenti dopo tanti anni di attività, in particolare per gli anziani per i quali ha organizzato per anni la tombola del venerdì sera al centro civico di Funo e per i bambini. E con un occhio sempre attento alla solidarietà, con raccolte fondi dedicate al territorio: hospice Seragnoli, istituto Ramazzini, tra le tante realtà sostenute. Il ‘Giglio d’argento’ è la benemerenza civica assegnata dal Comune ogni anno a persone, associazioni o realtà del territorio che si sono distinte nella propria attività. Per ragioni ’anagrafiche’ il presidente di Arci Funo Gian Luigi Regazzi ed il direttivo hanno deciso di chiudere l’associazione, decidendo come ultimo atto di sostenere l’Auser e il trasporto sociale di Argelato e la scuola con una donazione all’istituto comprensivo. Anche per questi gesti il Comune ha deciso di conferire la benemerenza all’Arci Funo. "Grazie per il riconoscimento- ha detto Regazzi - e per averci dato la possibilità di utilizzare il salone per le nostre iniziative per tanti anni. Grazie inoltre ai tanti volontari che ci hanno dato una mano".

p. l. t.