Gilberto Malvestuto morto, addio al partigiano di quasi 102 anni

Gilberto Malvestuto

Bologna, 1 marzo 2023 – L’ultimo ufficiale della Brigata Maiella se n’è andato. Gilberto Malvestuto si è spento a quasi 102 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 17 aprile. Il partigiano è morto ieri nella casa di riposo che lo ospitava da qualche anno. Nato a Sulmona nel 1921, fu il primo a entrare a Bologna liberata il 21 aprile 1945, al comando dei partigiani della Brigata Maiella che avevano combattuto strenuamente per liberare l’Italia dai tedeschi.

“Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente – spiega la presidente dell’Anpi Bologna, Anna Cocchi – ma ne ho sempre sentito parlare molto bene. Era un uomo vivace, una vivacità che lo ha accompagnato fino agli ultimi momenti della sua vita. Aveva origini molto umili e ha capito, fin da giovanissimo, da che parte stare quando l’Italia era sotto il giogo di nazisti e fascisti”.

L’Anpi abruzzese lo ricorda come “un uomo libero, in grado di ribellarsi e di combattere per la libertà fra rinunce e abnegazione”. Quella di Malvestuto è una storia di eroismo militanza e caparbietà. “Gilberto – continua la presidente Cocchi – ha passato tutta la sua vita portando alti i valori della Resistenza. Il suo impegno, per questo, non deve essere mai dimenticato. Di lui tutti ricordano un grande rispetto nei confronti degli altri, era mosso da valori profondi che non ha mai abbandonato in tutti questi anni”.

Una vita spesa nel segno del rispetto dei valori della Resistenza. La sua prima ribellione, contro l’ammaestramento delle parole e del pensiero imposto dal fascismo, nasce da giovanissimo tra banchi dell’istituto magistrale e prosegue, con la stessa ispirazione, per più di un secolo.

“A Gilberto – conclude la presidente dell’Anpi Bologna, Anna Cocchi – dobbiamo fare tutti una promessa: non dimenticare mai il suo sacrificio, anzi dobbiamo far sì che il suo sacrificio diventi anche il sacrificio di tutti noi. Nel nome di ciò che Gilberto, la Brigata Maiella e gli altri partigiani hanno fatto in generale per il nostro Paese e anche per Bologna”.