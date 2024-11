Gina e Domenica festeggiano cent’anni, festa doppia a San Biagio

Festa doppia l’altra mattina nella casa residenza per anziani a San Biagio, per i compleanni centenari di due ospiti della struttura gestita dalla cooperativa sociale Cadiai. Famigliari, operatori, ospiti della residenza, con la presenza della presidente Cadiai Giulia Casarini e il sindaco Matteo Ruggeri, si sono intrattenuti con Gina Lucchi e di Domenica Barrottu fino al taglio della grande torta condivisa con tutti i presenti. Gina, originaria di Montese, tre figlie e tre nipoti, ha trascorso gran parte della sua vita alla casa di collina denominata Montagnola di mezzo, all’interno del Parco Talon, dove collaborava alla coltivazione del podere e dove amava anche passeggiare percorrendo stradelli e sentieri con allegri intermezzi di feste da ballo e tornei di carte. La coetanea Domenica è originaria di Monti in provincia di Sassari, si trasferì a Bologna con il marito e i suoi tre figli. Ma non ha mai tagliato i ponti con la sua amata Sardegna mantenendo i contatti con i parenti e con la sorella che vive ancora nella sua terra di origine.