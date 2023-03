Ginecologia, presto rinforzi Concorso per nuovi medici

di Massimo Selleri

Il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni scende in campo affinché il servizio di ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale Costa di Porretta torni a garantire una assistenza quotidiana alle donne che ne abbiano bisogno. "Ho chiesto al direttore dell’Ausl Bologna Paolo Bordon chiarimenti in merito alla situazione dei servizi di ginecologia dell’Ospedale di Porretta – spiega il primo cittadino –. Lo stesso ha chiarito che è già stata bandita una procedura concorsuale urgente per ginecologi da impiegare nel nostro territorio, e che non c’è alcuna intenzione di ridurre in modo strutturale le dotazioni di personale o i servizi, in particolare la reperibilità ginecologica all’Ospedale di Porretta".

Tutto nasce da una nota operativa dei servizi di ginecologia e di pronto soccorso in cui si sottolineava che, dal nove marzo scorso, l’assistenza ginecologica all’ospedale di Porretta era rimodulata prevedendo l’attività ambulatoriale dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, mentre la reperibilità al momento era garantita per il mercoledì dalle 14 alle 14 del venerdì successivo. Inoltre i casi più complessi sarebbero stati affidati alla rete del soccorso extra-ospedaliero che prevede il trasporto verso l’ospedale Maggiore per le pazienti che giungono in pronto soccorso oltre le 14 dei giorni feriali o nei giorni festivi.

La riduzione del servizio è una delle dirette conseguenze del fatto che uno dei due medici specialisti che garantivano l’attività è andato in pensione. Situazione nota da tempo stando alle interpellanze presentate all’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini dai consiglieri regionali Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) e Michele Facci (Lega).

"Lunedì, durante una riunione del Comitato di Distretto – conclude il primo cittadino di Alto Reno – verrà inoltre presentato un piano di riqualificazione proprio nell’ambito ostetrico- ginecologico. L’amministrazione del Comune di Alto Reno Terme ha sempre dedicato particolare attenzione al mantenimento e alla qualificazione del nostro presidio ospedaliero, che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio metropolitano; per noi questo lavoro non è certo finito".

Proprio perché l’ospedale Costa garantisce i servizi a quasi tutti i comuni dell’Alta e Media Valle del Reno e di una parte della Valle del Setta, diverse amministrazioni non hanno gradito che il Comitato di Distretto non fosse stato avvisato preventivamente della riduzione del servizio. Va anche sottolineato come, in attesa che sia individuato il nuovo candidato che sostituisca il medico pensionato, l’Ausl abbia avviato alcune procedure legate alle consulenze in Pronto soccorso, in modo tale da ridurre al minimo i disagi per le pazienti più in difficoltà.