Ginecologo senza requisiti Fumata nera all’ospedale

Nessun ginecologo per l’ospedale di Porretta Terme. Dei due previsti per coprire con continuità il servizio, uno è andato in pensione e ora non si trova il suo sostituto. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini rispondendo ad una interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Michele Facci. "La direzione dell’Ausl di Bologna ha valutato attentamente i bisogni del territorio dell’Appennino – ha spiegato Donini – e il nostro obiettivo è non ridurre le prestazioni offerte, ma l’unica persona che ha dato la disponibilità a ricoprire l’incarico non aveva i requisiti adatti. Si mantiene nonostante questo l’attività ambulatoriale, si garantisce il potenziamento dell’attività chirurgica e si prevede un’ostetrica in più: garantiamo i servizi ai cittadini anche grazie a una più stretta collaborazione con l’ospedale Maggiore".

Il centrodestra non è convinto di questa versione. "Per tenere i medici in Appennino – ha dichiarato Facci – si devono prevedere incentivi che mettano i professionisti nelle condizioni di fare questa scelta, altrimenti resterà senza personale. E’ chiaro che il bando è risultato inopportuno e insufficiente per permettere il buon esito della selezione e questo è un aspetto che non può sfuggire a nessuno. Servono meccanismi incentivanti e premiali per chi vuole prendere questa decisione".

Sulla stessa lunghezza d’onda Fratelli d’Italia. "Che senso ha – a parlare è la capogruppo di Fdi in Regione Marta Evangelisti – "investire i soldi del Pnrr in strutture sanitarie senza considerare il necessario adeguamento del numero di operatori sanitari e senza comunicare le eventuali nuove mansioni a questi ultimi? Tutto questo porterà solo ad un aumento dei carichi di lavoro per i dipendenti e minori servizi ai cittadini". "La principale battaglia – questa è la replica finale di Donini – è aumentare i fondi statali per la sanità. In questi anni il personale della sanità è aumentato di 3.800 persone in tutta la regione, di cui oltre un migliaio nel solo territorio bolognese".

Massimo Selleri