Ginnastica, trovate le palestre esterne per le scuole

Oltre ai professori per le cattedre da reclutare in tempo per il ritorno sui banchi, a Bologna e dintorni vanno trovate anche le palestre. La Città metropolitana ha ora definito caso per caso le soluzioni per le scuole. Ad esempio la sede coordinata di Bologna dell’Iis M. Malpighi ha chiesto l’uso di una palestra esterna per l’attività motoria, a fronte di un "notevole incremento delle iscrizioni" per cui gli spazi sono diventati "insufficienti": gli studenti andranno nelle strutture polivalenti della vicina Polisportiva Lame per 20 ore settimanali per un totale di circa 35 settimane (14 settimane nel 2025 e 21 nel 2026). Gli studenti dell’Iis L. Fantini di Vergato invece si trasferiranno al Circolo Tennis (anche qui più iscritti e spazi non sufficienti) per 24 ore settimanali. Il Salvemini di Casalecchio utilizzava il Palazzetto dello Sport Cabral di proprietà del Comune e incluso nella convenzione che ne regola l’utilizzo delle strutture sportive, ma ora è inagibile fino a data da destinarsi a causa delle alluvioni di ottobre 2024: è stato quindi trovato il centro sportivo Cavina di via Biancolelli, gestito dalla Atletico Borgo, per 20 ore settimanali. Anche il liceo Sabin di via Matteotti ha richiesto per alcune classi l’uso di palestre esterne e utilizzerà spazi e strutture della Polisportiva Lame (28 ore a settimana). I licei Minghetti e Laura Bassi, entrambi in centro città, useranno la ‘Furla’ della Fortitudo per 34 ore settimanali. Dista appena otto minuti a piedi la destinazione degli alunni dell’Istituto Luigi Veronelli, sede coordinata di via Togliatti nel Comune di Valsamoggia, dalla sede della Sport Valley in località Crespellano che possiede strutture polivalenti con tutti i requisiti necessari per le attività di ‘motoria’ per le quali mancava una palestra per 20 ore settimanali per un totale di circa 34 settimane.

Il Rosa Luxemburg in via Dalla Volta ha invece attivato in via sperimentale l’indirizzo sportivo ed è attivo con quattro classi e ha aderito a una convenzione con il Centro sportivo universitario Bologna per l’utilizzo di diverse strutture dislocate nell’area metropolitana, per poter svolgere le diverse attività di motoria. Per questo la Città metropolitana ha predisposto di attivare il servizio di trasporto studenti in orario scolastico per le classi coinvolte.