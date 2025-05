Gino Cecchettin e il linguaggio della violenza

Può la comunicazione intervenire nella società per contrastare la violenza di genere e mitigare il tragico bilancio dei femminicidi? In quale modo? Di questo si parla domani ai Marconi Days, la rassegna istituzionale dedicata proprio alla comunicazione, dall’amministrazione comunale, per celebrare la memoria di Guglielmo Marconi, inventore della radio.

Un tema estremamente attuale è infatti il ruolo della comunicazione nel contrasto alla violenza di genere, in particolare rispetto alle attività di prevenzione e alla capacità di scardinare stereotipi e prassi educative che perpetuano una cultura patriarcale e misogina. Per discutere di questo, sarà ospite domani della rassegna Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin. Dialogando con Rosalba Carbutti, giornalista del ’Resto del Carlino’, Cecchettin racconterà l’impegno della Fondazione costituita dopo il femminicidio della figlia Giulia per promuovere una riflessione condivisa sulla violenza di genere e sulle azioni avviate per contrastare questo preoccupante fenomeno.

L’appuntamento è alle 15.30 nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno. A introdurre l’incontro sarà la consigliera regionale Simona Lembi. Prima dell’aperitivo che chiuderà l’evento è in programma la consegna del Premio ’Città di Sasso Marconi’ a Gino Cecchettin. A disposizione dei presenti anche un bookshop a cura della libreria indipendente ’Il giardino segreto’, con la possibilità di acquistare il libro ’Cara Giulia’ di Gino Cecchettin.

L’evento, gratuito e a ingresso libero, è preceduto nell’ambito dei Marconi Days, stasera alle 21 nella Sala delle Decorazioni, dal concerto del coro AcCanto e del Coro Tre Pini di Padova, per la rassegna Maggio Corale.