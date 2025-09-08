Grande folla per Gino Cecchettin : “Vivo per Giulia, si parta dagli uomini per cambiare”

Bologna, 8 settembre 2025 –

“Bisogna vivere non nel lutto, ma per chi non c’è più. Giulia aveva fatto una lista di 100 cose da fare nella vita. Ne è riuscita a fare venti. Io farò le altre ottanta. Tra queste, la scorsa settimana ho fatte le scale mobili al contrario”. Grande seguito per l’ultima serata della Festa dell’Unità di Medicina a cui ha presenziato un ospite d’eccezione: Gino Cecchettin.

Il papà di Giulia, ammazzata dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, nel novembre del 2023, ha parlato a un pubblico gremito dal palco dello spazio dibattiti Nilde Iotti insieme alla consigliera comunale Pd, Valentina Baricordi per l’incontro ‘Quei bravi ragazzi - Patriarcato, violenza, normalizzazione: la cultura da cambiare’.

Gino Cecchettin a Medicina

A portare il suo saluto anche Stefania Pernisa, portavoce della Conferenza Donne Democratiche del Circondario Imolese.

Presente anche l’Associazione PerLeDonne Odv, il sindaco Matteo Montanari e l’assessora comunale alle Pari Opportunità, Dilva Fava.

Più di trecento le persone presenti e tutti si sono alzati in piedi, applaudendo per più di cinque minuti, all’arrivo di Cecchettin. "Non siamo qua solo per ascoltare una testimonianza fondamentale come quella di Gino, ma per una responsabilità collettiva – ha detto la Baricordi –. Viviamo ancora in una società dove le donne non sono libere di avere dignità, non sono rispettate. Noi siamo qui per un cambio di passo. Vogliamo una politica che prevenga, che cambi la cultura, il linguaggio. Possiamo ancora cambiare rotta con l’educazione: o il passaggio lo facciamo con la scuola, partendo dai ragazzi, o non cambieremo mai niente”.

“La settimana perfetta si è trasformata nella peggiore della mia vita. In quella settimana ho vissuto dieci vite: sono razionale, ho esplorato tutte le possibilità e ho sperato all’inizio che fosse stato un incidente, perché l’altra ipotesi, quella che poi è stata, era troppo dolorosa – ha raccontato Cecchettin –. Da allora Giulia è diventata la figlia di tutti, avevo capito che mia figlia non era solo mia figlia e che questa esperienza terribile non doveva essere un togliere a me, ma un dare agli altri".

Il pubblico alla Festa dell’Unità di Medicina

Da qui “con mia figlia Elena, la decisione di creare una Fondazione per dare gli strumenti a giovani e adulti di ‘attraversare quel muro nero’ che Filippo (Turetta, ndr) ha sempre detto di essersi trovato davanti quando ancora poteva scegliere di non commettere ciò che ha commesso”.

Il papà di Giulia ha poi aggiunto: “Finché maschio e femmina si vedranno come antagonisti non ne usciremo. E per fare un cambiamento culturale e sociale importante bisogna partire dagli uomini. Dobbiamo combattere la mascolinità che è origine della violenza di genere. Basti pensare ad alcuni modi di dire che si dicono tra amici uomini per sbeffeggiarsi e che identificano il pensiero alla base di una disparità di genere: ‘In casa i pantaloni e i conti li tengono tua moglie, ma tu sei un maschio vero’”.

È di pochi giorni fa la firma tra la Fondazione di Gino Cecchettin e Coop Italia, di cui era presente ieri sera il presidente di Coop Reno, per cui da ora, nei centri Coop, sarà presente uno spazio per raccogliere le firme affinché l’educazione affettiva venga inserita nelle scuole.