CronacaGintoneria, Stefania Nobile patteggia. Svolgerà lavori socialmente utili
23 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Gintoneria, Stefania Nobile patteggia. Svolgerà lavori socialmente utili

La figlia di Wanna Marchi era coinvolta nell’indagine per spaccio e prostituzione nei locali milanesi dell’ex

Stefania Nobile ha patteggiato tre anni nel procedimento che la vedeva coinvolta assieme all’ex per i giri di spaccio e prostituzione alla Gintoneria

Stefania Nobile ha patteggiato tre anni nel procedimento che la vedeva coinvolta assieme all'ex per i giri di spaccio e prostituzione alla Gintoneria

Stefania Nobile tra poco inizierà a svolgere lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, nel Milanese. Il suo ex Davide Lacerenza potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e proseguire il percorso di disintossicazione. E le bottiglie di champagne andranno all’asta. Si chiude così il caso con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato i due indagati ai domiciliari lo scorso 4 marzo, con le misure poi revocate nei mesi scorsi. La gip Marta Pollicino ieri ha ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Nobile, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. Coi patteggiamenti è arrivato anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, da oltre 900mila euro, ossia il valore delle bottiglie sequestrate, che saranno messe all’asta, e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre ad arredi dei locali sequestrati. La figlia di Wanna Marchi "fra quindici giorni inizierà i lavori di pubblica utilità come espiazione della pena" di 3 anni, ha spiegato il suo difensore Cataliotti. Se Nobile e Lacerenza "si comporteranno bene – dice ancora l’avvocato – godranno di ulteriore sconto premiale, la liberazione anticipata. Non ci sono vinti e vincitori e con la sentenza di oggi si è raggiunto un punto di equilibrio".

