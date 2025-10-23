Gintoneria, Stefania Nobile patteggia. Svolgerà lavori socialmente utili

Stefania Nobile tra poco inizierà a svolgere lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, nel Milanese. Il suo ex Davide Lacerenza potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e proseguire il percorso di disintossicazione. E le bottiglie di champagne andranno all’asta. Si chiude così il caso con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato i due indagati ai domiciliari lo scorso 4 marzo, con le misure poi revocate nei mesi scorsi. La gip Marta Pollicino ieri ha ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Nobile, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. Coi patteggiamenti è arrivato anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, da oltre 900mila euro, ossia il valore delle bottiglie sequestrate, che saranno messe all’asta, e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre ad arredi dei locali sequestrati. La figlia di Wanna Marchi "fra quindici giorni inizierà i lavori di pubblica utilità come espiazione della pena" di 3 anni, ha spiegato il suo difensore Cataliotti. Se Nobile e Lacerenza "si comporteranno bene – dice ancora l’avvocato – godranno di ulteriore sconto premiale, la liberazione anticipata. Non ci sono vinti e vincitori e con la sentenza di oggi si è raggiunto un punto di equilibrio".